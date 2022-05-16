والدها اكتشف موهبتها.. معلومات عن أصالة لا تعرفها!

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يعتقد البعض أن المطربة السورية أصالة نصري التي تحمل أيضًا الجنسية البحرينية، محظوظة كونها نشأت في أسرة فنية، فكان والدها فنانًا وملحنًا مشهورًا، ولحظها السعيد اكتشف والدها موهبتها في وقت مبكر كانت وقتها في الرابعة من عمرها، ولكن المر في الأمر أن والدها وافته المنية مبكرًا لتجد نفسها في مواجهة حتمية تحمل مسؤولية أسرتها مبكرًا أيضًا.أصالة نصري سورية الأصل لكنها حصلت أيضًا على الجنسية البحرينية وبدأت نشاطها الفني بشكل مبكر حيث كانت تُقدم المزيد من الأغاني إلى الأطفال الصغار، حتى شقت طريقها نحو النجومية، وفي السطور التالية نقدم لكم أبرز المعلومات عن أصالة نصري في يوم ميلادها.وُلدت المطربة السورية أصالة مصطفى حاتم نصري في 15 ايار من العام 1969 في مدينة دمشق.والد أصالة هو مصطفى نصري الفنان والملحن الشهير الذي توفي في 1986 وكانت وقتها أصالة في سن السابعة عشر من عمرها، وفاته سببت صدمة لها وللأسرة. ووجدت نفسها في مواجهة حتمية تحمل مسؤولية أسرتها مبكرًا.أصالة نصري بدأت مشوارها في الغناء بينما كانت في الرابعة فقدمت أغاني والدها، وأشهر أعمالها في الطفولة تتر بداية ونهاية مسلسل الكرتون «حكايات عالمية».أصالة نصري حصلت على شهرة واسعة في العالم العربي عقب صدور أغنيتها «أسمع صدى صوتك» التى قدمتها في 1991.استغلت أصالة شهرتها في إطلاق ألبوم بعنوان «لو تعرفوا» الذي ضم عدة أغاني بعنوان «لو تعرفوا» وضم عدة أغاني بالطابع الشرقي أبرزها: «سامحتك كتير».تزوجت أصالة نصري من أيمن الذهبي، وأنجبت منه ابنتها شام الذهبي في العام 1992، وابنها خالد في 1998، ولكنهما في العام 2005 انفصلا عن بعضهما، وفي 2006 تزوجت أصالة من المخرج الفلسطيني الأمريكي طارق العريان ورزقا بتوأم "أدم وعلي" في 2011، وفي يناير من 2020 انفصلت بشكل رسمي عنه أيضًا. كذلك تزوجت من الشاعر العراقي فائق حسن في 12 أيلول 2021.أصالة نصري حصلت في العام 2005 على الجنسية البحرينية بعد مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالاً باليوم الوطني للبحرين.قدمت أصالة في العام 2011 برنامج «صولا» التلفزيوني الحواري الغنائي الذي تستضيف خلاله مجموعة من الفنانين والموسيقيين، وتم عرضه عبر شاشات التلفاز.أبرز ما قدمته أصالة من ألبومات: «لو تعرفوا»، «قلبي بيرتحلك»، «يا مجنون»، «يمين الله»، «قد الحروف»، «أعلق الدنيا» و«بنت أكابر»، وقدمت مجموعة أغاني باللهجة الخليجية أبرزها: «روح وروح، متى أشوفك، يسعد صباحك والغيرة».حصدت أصالة مجموعة جوائز أبرزها: جائزة أفضل فنانة في دبي 1994، جائزة أوسكار الشرق الأوسط من مصر في 1995، جائزة العطاء العربي الأمريكي ميوزيك أرس، وحصلت على جائزتين مهداتين من عمدة مدينة لاس فيغاس، وحاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكيتين.