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فنون ومشاهير

ستيفاني صليبا تُثير الجدل خلال تصويتها في الانتخابات النيابية.. والجمهور:"كنتي روحي انتخبي بالمايوه" (صور)

Lebanon 24
16-05-2022 | 02:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني برفقة عائلتها وهم يصوتون في الانتخابات النيابية التي جرت أمس الأحد 15 أيار.

 

ولفتت ستيفاني الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت ملابس رياضية كناية عن شورت "سيكليست" باللون الأبيض.

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

ولاقت الإطلالة العديد من الانتقادات، فعلق أحد المتابعين قائلا: "كنتي روحي انتخبي بالمايوه"، وقال آخر: " اي بس ليش طالعة بالاندروير".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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