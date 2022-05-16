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فنون ومشاهير

ما مصير الجزء الثاني من "كسر عضم"؟

Lebanon 24
16-05-2022 | 16:00
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يبدو أن المخرجة السورية رشا شربتجي درست جيداً مشروع أو إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من مسلسل "كسر عضم" كتابة علي معين صالح، وبعد أقل من أسبوعين على انتهاء عرض المسلسل خرجت شربتجي لتحسم الأمر وتقول إنه لا وجود لجزء ثان من المسلسل الذي أثار جدلاً واسعاً في الموسم الرمضاني، وأدى بطولته فايز قزق وكاريس بشار وخالد القيش، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب الذين وجدوا فرصتهم وبرهنوا عن موهبة عالية تستحق العمل.
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تؤكد المعلومات أن خلافاً في وجهات النظر وقع بين المخرجة شربتجي وبين المنتج إياد النجار صاحب شركة كلاكيت للإنتاج بسبب إصرار النجار على تقديم جزء ثان من المسلسل، لكن شربتجي استنزفت كل أفكارها في الجزء الأول، وخرجت الحلقة الأخيرة بنهايات معظم الشخصيات المحورية بالموت، ليبقى السؤال ماذا ستقدم في الجزء الثاني.

إلى ذلك، نشرت المخرجة على صفحتها الخاصة على فيسبوك بياناً تؤكد أنه لا وجود لجزء ثان، وهي تريد الخروج أو البحث عن مشروع آخر يحمل نفس النجاح بحسب ما كتبت المخرجة وظهر إلى جانبها في الصورة الكاتب علي معين صالح.
 
المصدر: نواعم
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