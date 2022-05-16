20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
العثور على جثة ممثلة شهيرة معلقة على النافذة.. قُتلت على يد زوجها أم انتحرت؟ (صورة)
Lebanon 24
16-05-2022
|
08:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُثر على جثة الممثلة الهندية ساهانا معلقة في منزلها في ولاية كيرالا، تزامناً مع عيد ميلادها الثاني والعشرين.
واحتجزت الشرطة زوجها سجاد بعدما زعمت أسرة المتوفاة أنها قتلت على يديه؛ إذ صرحت والدة ساهانا أن الزوجين قد تشاجرا مراراً حول طريقة إنفاق المال الذي تجنيه ابنتها.
Advertisement
كما أفادت بأن زوج ابنتها لم يسمح لها برؤيتهم، أو دعوتهم إلى منزلها، أو مهاتفتهم، بالإضافة إلى تعرضها للعنف الأسري من قبله، وقد شهد الجيران بعض هذه الحوادث.
وكان قد مرّ على زواج شاهانا وسجاد العام ونصف العام، وخلال تلك الفترة لم تكن تعيش حياة سعيدة، فقد كان يضايقها من أجل الحصول على المال.
وفي تفاصيل الحادث، ذكر موقع "بينك فيلا" الهندي أن جار ساهانا وسجاد، كان أول من لاحظ أن خطباً ما في الشقة، بعدما سمع سجاد يصرخ طلباً للمساعدة مدعياً أنه وجد ساهانا متوفاة، وحال وصوله إلى المنزل رأى الممثلة راقدة على حجره من دون حراك؛ ما دفعه للاتصال بالشرطة.
ولاحقاً، كشفت التحقيقات الأولية للشرطة في الهند، أن وفاة عارضة الأزياء والممثلة الهندية ساهانا، هو الانتحار.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
Lebanon 24
هكذا جاءت النتائج الاولية للانتخابات
22:50 | 2022-05-15
15/05/2022 10:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
04:04 | 2022-05-16
16/05/2022 04:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
Lebanon 24
آخر أرقام الفرز في دائرة الشوف - عاليه.. من هي اللوائح المتقدّمة؟
17:10 | 2022-05-15
15/05/2022 05:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
Lebanon 24
تغريدة صباحية للحريري... هذا ما جاء فيها
01:06 | 2022-05-16
16/05/2022 01:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
Lebanon 24
الانقسام المسيحي يشتد: فشل معركة إسقاط الحزب وجبران
22:12 | 2022-05-15
15/05/2022 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-05-16
أحمد العوضي يستعرض مهاراته القتالية بفيديو حماسي
12:45 | 2022-05-16
نانسي عجرم تفاجىء متابعيها بلوك جديد في عيد ميلادها: "هي أو مش هي" (فيديو)
11:00 | 2022-05-16
والدها اكتشف موهبتها.. معلومات عن أصالة لا تعرفها!
09:15 | 2022-05-16
جورج خباز: "عقبال ما تصير بابا" (صورة)
07:14 | 2022-05-16
بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تعود الى الساحة وهكذا أصبحت (صور)
05:00 | 2022-05-16
فيديو مؤثر يجتاح مواقع التواصل... فنان تركي شهير يبكي خلال غنائه مع ابنته على الهواء!
فيديو
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المركبات العائلية المريحة... تعرفوا إلى سيارة "فولكس فاغن" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-05-15
16/05/2022 22:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
Lebanon 24
مغامرة انتهت بشكل مأساوي.. قفز للغطس من قمة جبل وعائلته صورت نهايته! (فيديو)
05:00 | 2022-05-15
16/05/2022 22:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
سعرها يتراوح ما بين 19100 و21500 دولار... إليكم مواصفات سيارة "Tata" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-05-13
16/05/2022 22:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact