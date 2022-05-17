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فنون ومشاهير
أول تعليق لأنغام بعد خضوعها للجراحة.. عاشت أوقات صعبة ومؤلمة! (صورة)
Lebanon 24
17-05-2022
|
08:00
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كشفت الفنانة أنغام تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة في الكتف صباح أول أمس.
وقالت أنغام في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر : عندي إصابة من سنة 2011 وإتعالجت منها بالكورتيزون الذي يسكن الألم لفترة طويلة، لكن الألم رجع لأني أقوم بحركات بيدي لا يفترض أن أقوم بها والوتر خرج من مكانه.
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وأضافت : كان في آلام صعبة جدا في الكتف بدأت تمتد للذراع كله وإيدي كلها تأثرت، وللأسف في نفس الإيد اليمين ظهر ورم ليفي تحت الإبهام والصباع بقى غير ممكن فرده، وتحاملت على نفسي كتير لعدم رغبتي في دخول العمليات، لكن اكتشفت وجود وتر مقطوع ووتر على وشك القطع.
وردا على سؤال كيف قدمت حفلاتك الأخيرة في هذه الحالة؟ قالت : كنت أصعد المسرح متألمة واضطر لعدم تناول مسكنات لأنها تؤثر على وقفتي وصوتي وأعصابي، وأحيانا كان الألم يمنعني من النوم.
وردا على سؤال عن تفاصيل الجراحة وخطة العلاج التالية قالت : العملية استغرقت حوالي ساعة في كتفي، وأجراها طبيب شاب مقيم في ألمانيا كان في زيارة لمصر، وعندما قام بالكشف باستخدام المنظار على الكتف لم يتمكن من رؤية شيء بسبب نزيف الدم واحتاج لعمل تنظيف لبعض الوقت.
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