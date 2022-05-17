فنان لبناني شهير يتعرّض لعملية نصب واحتيال في كندا.. إليكم التفاصيل

وقع الفنان زياد برجي والشاعر نزار فرنسيس والفنانة يارا قرقماز ضحايا عملية نصب واحتيال على يد متعهّد حفلات في كندا، وفق ما تردد مؤخرا.

وفي التفاصيل أن برجي وفرنسيس وقرقماز تعرّضا لعملية النصب والاحتيال في كندا من قبل فهد صاحب شركة New Logic Entertainment الذي تهرّب من دفع المستحقات المادية للفنانين الثلاثة مقابل احياء احتفالين فنيين في أحد المطاعم في مدينة اوتاوا، كما انه لم يلتزم ببنود العقد الموقّع فيما بينه وبينهم وتمنّع عن تقديم اي ضمانات لهم تحفظ حقوقهم، ما ادى الى وقوعهم وصاحب المطعم في فخ احتياله لا سيما بعد بيعه كل بطاقات الحفلة وتواريه عن الأنظار.

ونشر زياد فيديو عبر حسابه على انستغرام أوضح فيه ما حصل وقال: "الى جمهوري الحبيب يلّي كنت كتير متشوّق اتلاقى فيه بكندا بس للأسف… للتنويه: إدارة مطعم لورديا ليس لها أي علاقة بهذا الإشكال، العلاقة كانت منذ الأساس محصورة بالشركة المنظمة وستبقى. اقتضى التوضيح".