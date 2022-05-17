هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)

حل الإعلامي هشام حداد مؤخرا ضيفًا على قناة "الجديد" وتحدث عن نتائج الانتخابات النيابية .

وتحدث هشام خلال اللقاء عن الوضع الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للشخص اليوم أن يأخذ قرارًا بالتفاؤل وهذا الامر متروك للأطراف السياسة التي حصلت على مقاعد نيابية في الانتخابات.

وتابع: "هيدا الموضوع بيرجع للأطراف السياسية، هل هني بدن حل أو لا، اذا في اطراف بدا تمنع الباقيين من انو يقدروا يحققوا وعودن ، بتكون خباراتن، بس البلد ما بقا يحمل"

ودعا هشام جميع الاطراف إلى ايجاد ارضية مشتركة لايجاد حلول بمشاركة نواب التغيير الذين دخلوا إلى المجلس النيابي، ويستطيعون الاستفادة من خبراتهم.

وتحدث هشام عن انه يتمنى ان يكون لديه مساهمة في احداث تغيير في البلد، وقال ان اكثر ما يهمه اليوم هو أولاده، وتوجه برسالة للسياسيين قال فيها: "قرارتكن اليوم ما بتأذي بس ولادكن، بتأذي ولادنا معكن، مشكلتكن انو هبلكن عم يأثر علينا."

واعتبر هشام ان "التيار الوطني" الحر خسر في هذه الانتخابات، مشيراً إلى انه تمكن من الحصول على عدد من المقاعد بمساعدة "الثنائي"، وقال: "جبران باسيل عمل خطيئة".

لمتابعة المقابلة كاملة شاهد الفيديو