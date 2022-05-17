خطوة عالمية خاصة في مسيرة محمد رمضان

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بعد نجاحه في مجال الغناء، يخطو محمد رمضان خطوة عالمية خاصة.صفقة عالميةاتفقت كل من ريزرفوار ميديا، وهي شركة موسيقى مستقلة حائزة جوائز، بالاشتراك مع شركة "بوب أرابيا"، الناشر الموسيقي الرائد وشركة الموسيقى المستقلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على إبرام صفقتين جديدتين حيث تواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها لنمو الأسواق الناشئة.وتشمل الصفقتان التعاقد مع محمد رمضان على صفقة نشر عالمية، تتضمن أغاني من الكتالوغ الخاص به وإصدارات مستقبلية. وقد أعلنت كل من "ريزيرفوار" و"بوب أرابيا" بنحو منفصل عن الاستحواذ على العلامة المصرية "100 نسخة" 100COPIES ، بالإضافة إلى مشروع مشترك مع الشركة للتوقيع مع المواهب المصرية وتطويرها.مليون مستمعيُعد رمضان اسماً مألوفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو ممثل سينمائي بارع ونجم موسيقي حقيقي. في عام 2019، تُوِّجَ باعتباره الفنان الأكثر شعبية في أفريقيا من قبل لجنة "أفريما "AFRIMA (All Africa Music Awards)؛ وحتى الآن، حصد رمضان أكثر من 4.65 مليارات مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بما في ذلك أغنيتيْ "إنساي" مع الفنان سعد لمجرد و"يا حبيبي" مع الفنان الفرنسي جيمس. ومع وجود أكثر من مليون مستمع شهرياً على موقع “Spotify” وأكثر من 20 مليون متابع على تطبيق "إنستغرام"، نجح رمضان في تكوين قاعدة جماهيرية قوية وهو مستعد للنجاح خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعمل رمضان حالياً على مادة جديدة، تتميز بالتعاون مع فنانين ومنتجين دوليين.وعن الصفقة قال رمضان: "أنا سعيد جداً بعقد هذه الصفقة الجديدة مع شركتي "ريزيرفوار" و"بوب أرابيا". وأتطلع إلى الوصول إلى المستويات التالية معاً".أسس المنتج المقيم في القاهرة محمود رفعت العلامة "100 نسخة" 100COPIES عام 2006 وهو من أوائل أبطال المهرجانات، الطراز الموسيقي المصري الفريد من نوعه الذي ظهر في الأصل عام 2011. وقامت "100 نسخة" باستثمارات مبكرة في هذا النوع من الموسيقى مستوحى من الموسيقيين الشباب الذين خلطوا موسيقى الراب العربية بالموسيقى الإلكترونية والعناصر المصرية التقليدية، بما في ذلك الديو الشهير لفرقة "الصواريخ"؛ فقد حققت أغنيتهم "لأ لأ" أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وساعد في رواجها في جميع أنحاء العالم العربي ومن خلال المتفرقات.وقال سبيك، مؤسس شركة "بوب أرابيا" ونائب الرئيس التنفيذي بشركة "ريزيرفوار" للأسواق الدولية والناشئة: "إنه لمن دواعي السرور حقاً أن نرى أهداف الشراكة بين ريزيرفوار وبوب أرابيا مستمرة في تحقيق نتائجها من خلال عقد هذه الصفقات الجديدة مع فنان جدير كمحمد رمضان".