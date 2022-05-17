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فنون ومشاهير

رامي عياش يعلنها "العين بالعين".. بوجه سيرين عبد النور

Lebanon 24
17-05-2022 | 14:00
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نشر الفنان رامي عياش صورة أعلن من خلالها بدء تصوير مسلسل "العين بالعين" الذي يجسد بطولته مع النجمة سيرين عبد النور، وهو من كتابة سلام كسيري وإخراج رندة علم.
 
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وبحسب المعلومات الخاصة، كان التأخير في تسليم الحلقات بداية من الكاتبة كسيري، ثم انشغلت شركة الصباح بمجموعة من المسلسلات التي كان منها مخصص للعرض الرمضاني ليُعاد بعدها نشاط عجلة التصوير ومنها بالطبع مسلسل "العين بالعين" الذي يروي قصة حب مشوبة بالمخاطر والحماسة، وصوراً إنسانية ليست جديدة على هذا النوع من الدراما الذي تقدمه منصة شاهد بالاشتراك مع منصة شركة الصباح، والمسلسل مؤلف من 15 حلقة.

كانت سيرين عبد النور في الأسابيع الماضية تجهز نفسها للتصوير، والتقت لهذه الغاية مع المخرجة رندة العلم ووضعتا الأسس لبناء الشخصية المفترض أن تؤديها، وهو التعاون الثاني الذي يجمع عبد النور والعلم بعدما عملتا معاً في مسلسل "الديفا" الذي عُرض قبل سنتين على منصة شاهد، وشارك عبد النور ضمنه الممثل السعودي يعقوب الفرحان.
المصدر: نواعم
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