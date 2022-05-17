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فنون ومشاهير

أحمد الفيشاوي يتغزل بطريقته بشيرين رضا (صورة)

Lebanon 24
17-05-2022 | 11:00
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نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعته مع الفنانة شيرين رضا، أثناء لقائهما معاً في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وتغزل الفيشاوي في شيرين قائلاً: "هنا سأسكت كثيرًا".
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يذكر أن أحمد الفيشاوي وشيرين رضا، اجتمعا معاً في فيلم "قمر 14" والذي ضم العديد من النجوم أبرزهم، خالد النبوي، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ياسمين رئيس، غادة عادل، خالد أنور، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وعرض الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي في الدورة الخامسة، ونال إعجاب الجمهور، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي يسرد عدة علاقات عاطفية بين طبقات مختلفة من الناس.


المصدر: لها
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