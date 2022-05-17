20
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نقل الفنان الكبير إلى المستشفى... وهذا ما كشفه إبنه عن حالته الصحيّة المتدهورة!
Lebanon 24
17-05-2022
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
نُقل الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، صباح اليوم الثلاثاء، لمستشفى الجلاء العسكري مرة أخرى، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية.
وقررت أسرة الفنان المصري نقله على الفور للمستشفى، لسرعة إسعافه وذلك بعد شعوره بآلام التهاب رئوي حاد.
Advertisement
وتحدث نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أشار إلى أن والده يعاني من التهاب رئوي حاد، وأن حالته الصحية متدهورة للغاية، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة، لسرعة إنقاذه، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعود فيها أبو زهرة لـ العناية المركزة، بعد أن غادر المستشفى أول أمس، وعاد لمنزله مرة أخرى بعد أن شهدت حالته تحسنًا طفيفا، ولكن يبدو أن الحالة الصحية لأبو زهرة غير مستقرة إلى حد ما.
ويعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، واحدا من أهم نجوم جيله، حيث شارك في العديد من الأعمال البارزة، الخالدة في أذهان جمهوره وكل محبيه، لعل أبرزها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
Lebanon 24
برلمان 2022... اليكم النتائج النهائية والرسمية
16:50 | 2022-05-16
16/05/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تغريدة "ناريّة" من باسيل.. ماذا قال؟
16:19 | 2022-05-16
16/05/2022 04:19:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
Lebanon 24
التيار يعود... ويتقدّم على "القوات": تصويت طائفي يهدّد لبنان
22:25 | 2022-05-16
16/05/2022 10:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" تنزل عن العرش… رغم اكتساح الانتخابات النيابية
Lebanon 24
"القوات" تنزل عن العرش… رغم اكتساح الانتخابات النيابية
03:00 | 2022-05-17
17/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المفاجآت الانتخابية" تتوالى.. مَنْ يملك "الأكثرية" في البرلمان الجديد؟
Lebanon 24
"المفاجآت الانتخابية" تتوالى.. مَنْ يملك "الأكثرية" في البرلمان الجديد؟
06:00 | 2022-05-17
17/05/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-05-17
خطوة عالمية خاصة في مسيرة محمد رمضان
14:15 | 2022-05-17
توفي بحريق منذ سنتين... جيسي عبدو تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة: "بعدو مكسور ضهري" (فيديو)
14:00 | 2022-05-17
رامي عياش يعلنها "العين بالعين".. بوجه سيرين عبد النور
13:30 | 2022-05-17
فيديو مؤثر يجمع طوني عيسى بابنته تاليا.. والجمهور: "شو لابقتلك الأبوة"
12:43 | 2022-05-17
جيهان زوجة راغب علامة من دون ماكياج... شاهدوا جمالها الطبيعي (صورة)
11:00 | 2022-05-17
أحمد الفيشاوي يتغزل بطريقته بشيرين رضا (صورة)
فيديو
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
17/05/2022 23:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
17/05/2022 23:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
Lebanon 24
هشام حداد بتصريحات نارية: هاجم "التيار" وهذا ما قاله عن باسيل (فيديو)
02:01 | 2022-05-17
17/05/2022 23:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact