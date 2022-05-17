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فنون ومشاهير
جيهان زوجة راغب علامة من دون ماكياج... شاهدوا جمالها الطبيعي (صورة)
Lebanon 24
17-05-2022
|
12:43
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نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة صورة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام".
وأظهرت الصورة جمال جيهان الطبيعي على الرغم منأنها أطلت من دون مكياج.
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