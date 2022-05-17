جيهان زوجة راغب علامة من دون ماكياج... شاهدوا جمالها الطبيعي (صورة)

نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة صورة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام".

وأظهرت الصورة جمال جيهان الطبيعي على الرغم منأنها أطلت من دون مكياج.