عادل إمام فاجأ الجمهور خلال عيد ميلاده... هذا ما فعله

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بعد طول اختفاء احتفل الفنان المصري الشهير عادل إمام، بعيد ميلاده الـ82 وقد حرص العديد من الفنانين على رأسهم الفنانة يسرا، على تهنئته بهذه المناسبة.الفنان المصري سبق أن طالت حياته شائعات كثيرة، خاصة أنه قد اختفى عن الظهور منذ فترة طويلة ولم يكن له أي مسلسلات في رمضان 2022 وتناثرت الأخبار غير مرة عن إصابته بكورونا.صورة جديدة للفنان المصري عادل إمام، نشرتها وسائل إعلام مصرية منها اليوم السابع والقاهرة 24 بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده، وظهر "الزعيم" في الصورة مع شقيقه المنتج عصام إمام.يُذكر أن شائعات ترددت حول صحة الزعيم عادل إمام مؤخراً، ما دفع شقيقه المنتج عصام إمام للتعبير عن غضب العائلة مما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عن ذلك.