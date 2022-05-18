تفاصيل جديدة حول فيلم "الهيبة".. "الجبل" راجع وأقوى من قبل وشخصيتان رئيسيتان ستغيبان!

انتشرت تفاصيل جديدة حول فيلم "الهيبة"، من بطولة الممثل السوري تيم حسن، حيث ما يزال يستمر تصويره.

واتضح أن هنالك العديد من الاختلافات بين الفيلم والمواسم الـ 5 من مسلسل "الهيبة"، حيث أن الممثلة اللبنانية زينة مكي ستتصدر البطولة النسائية، وسيعود النجم اللبناني رفيق علي أحمد بدور "الختيار"، والذي سبق له المشاركة في الجزء الرابع من العمل، "الهيبة العودة".

وشخصيتان أساسيتان ستغيبان عن العمل هما: "منى"، و"شاهين"، بينما ستشارك ملكة جمال أذربيجان، نتالي سوكولفسكايا، في الفيلم إلى جانب تيم حسن، حيث شاركت سابقًا العديد من الصور التي

من جهتها، وثّقت شركة "الصباح للإنتاج الفني، والمسؤولة عن إنتاج فيلم ”الهيبة“ البوستر الرسمي الخاص به، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت الشركة البوستر بعبارة:" اثباااااااااات… القصة بعد ما خلصت، الجبل راجع وأقوى من قبل.. فيلم الهيبة قريباً بصالات السينما كونوا مستعدّين".

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وانهالت على المنشور تعليقات المتابعين المتشوقين لمتابعة أحداث الفيلم، والبعض تساءل عن موعد العرض ومكانه.

كما حمّس الفنان تيم حسن الجمهور بنشر صورة من كواليس الفيلم، كان برفقته الممثلة زينة مكي، علق عليها: "الهيبة قريبآ إن شاء الله في الصالات يارب يعجبكم ".

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