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فنون ومشاهير

شهرة ميريام فارس تصل إلى الفليبين.. إليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2022 | 02:08
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أبدت الفنانة ميريام فارس فرحتها بالانتشار الكبير لأغنية "قومي"، بعدما تم عرضها عبر أهم القنوات الفلبينية Gma Capuso.

 

ونشرت فارس عبر صفحتها في إنستغرام مقتطفا من برنامج تلفزيوني في الفليبين تطرق لتحدي أغنية "قومي" الذي كانت قد أطلقته مؤخرا، حيث جرى عرض فيديو يتضمن رقص طفلة رضيعة تدعى Dynaxaur شاركت في هذا التحدي.

 

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 
 

وكشفت ميريام أن هذا البرنامج التلفزيوني الترفيهي تطرق إلى الانتشار الواسع لتحدي "قومي"، مسلطا الضوء على نسبة المشاهدة الكبيرة التي حظي به فيديو الطفلة الذي تخطى الـ 24 مليون مشاهدة في 24 ساعة.

 

وكان من اللافت، الفرحة التي بدت على مقدمي هذا البرنامج، الذين صنفوا الفيديو الخاص بالطفلة الرضيعة بالطاقة الجيدة والإيجابية.

 

المصدر: فوشيا
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