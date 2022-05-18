كارلا حداد تلفت الأنظار بجلسة تصوير في دبي.. والجمهور: "جمالك مش عادي" (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

كارلا التي كانت تخضع لجلسة تصوير في دبي ، لفتت الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت بنطالا و"كروب توب" باللون الأخضر، أظهرا رشاقتها.

وأثنى المتابعون على الصور، وعلق أحد المتابعين بالقول: "جمالك مش عادي".