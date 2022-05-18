كارلا حداد تلفت الأنظار بجلسة تصوير في دبي.. والجمهور: "جمالك مش عادي" (صور)

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج كارلا حداد صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.
كارلا التي كانت تخضع لجلسة تصوير في دبي ، لفتت الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت بنطالا و"كروب توب" باللون الأخضر، أظهرا رشاقتها.
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A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
View this post on Instagram
A post shared by Carla Haddad. كارلا حداد (@carlahaddadofficial)
وأثنى المتابعون على الصور، وعلق أحد المتابعين بالقول: "جمالك مش عادي".