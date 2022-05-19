فنانة لبنانية تنفصل عن زوجها الممثل السعودي الشهير.. وتعلّق: "سنغل الحمدالله" (صورة)

انتشرت أنباء مساء أمس الأربعاء، تشير إلى انفصال الفنانة اللبنانية المقيمة في السعودية ليلى إسكندر، عن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.

واستندت العديد من الصفحات المهتمة بالمشاهير إلى تعليق نُسب إلى إسكندر في معرض ردها على إحدى المتابعات التي تساءلت عن زوجها يعقوب الفرحان وسبب عدم ظهوره معها.

فسألت المتابعة: "وين زوجك؟"، لتجيبها ليلى: "سنغل يا قلبي، مو متزوجة والحمد لله، أنت وين زوجك".

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ولم توضح ليلى أي تفاصيل بهذا الشأن، ولم تُعلنه بشكل رسمي، كما لم يتبين أيضا إذا تم الطلاق بشكل رسمي أم مجرد انفصال بدون طلاق مثلما حدث معهما في وقت سابق.

وكانت الشائعات قد انتشرت في الفترة الماضية حول انفصال الثنائي، خاصة بعدما شاركت ليلى عددا من المنشورات الغامضة حول تعرضها للخذلان.

وقالت ليلى في أحد منشوراتها: "أنام على مصيبة وأصحى على خبر مشين، وخذلان جديد، الله يعين بس، آخ منك يا بو وجهين قديش أكرهك".

وحظي خبر انفصال يعقوب الفرحان وليلى إسكندر باهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا ألا يكون الخبر صحيحا، فيما قال آخرون إن انفصالهما كان متوقعا بسبب كثرة الخلافات بينهما.