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بعد وصفها بأنها "زوجة النائب" عقب فوزه في الانتخابات.. مذيعة الـ LBCI السابقة توضح (صورة)

Lebanon 24
19-05-2022 | 02:02
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بعد تسليط الضوء على زوجة النائب المنتخب ميشال الدويهي الذي فاز عن المقعد الماروني في زغرتا ضمن لائحة "شمالنا" في الانتخابات النيابية والإشارة إلى انها كانت مذيعة في قناة الـ lbci ، غرّدت الصحافية صبحية نجار عبر حسابها على "تويتر: قائلة: "للتوضيح عن مسمى زوجة النائب، أنا صحافية وسأبقى أمارس عملي الذي أعشقه. أما بالنسبة لفوز زوجي في هذا الانتخابات نحن شركاء في هذا النجاح وخضنا معركتنا باللحم الحي مع صديقات وأصدقاء رائعين من أجل اولادنا ولبنان الذي نحب… اليوم نحن نكسر الصورة النمطية لزوجة الزعيم والنائب. وسأبقى صبحية من دون أي ألقاب".

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المصدر: "رصد" لبنان 24
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