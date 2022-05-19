بعد وصفها بأنها "زوجة النائب" عقب فوزه في الانتخابات.. مذيعة الـ LBCI السابقة توضح (صورة)

بعد تسليط الضوء على زوجة النائب المنتخب ميشال الدويهي الذي فاز عن المقعد الماروني في زغرتا ضمن لائحة "شمالنا" في الانتخابات النيابية والإشارة إلى انها كانت مذيعة في قناة الـ lbci ، غرّدت الصحافية صبحية نجار عبر حسابها على "تويتر: قائلة: "للتوضيح عن مسمى زوجة النائب، أنا صحافية وسأبقى أمارس عملي الذي أعشقه. أما بالنسبة لفوز زوجي في هذا الانتخابات نحن شركاء في هذا النجاح وخضنا معركتنا باللحم الحي مع صديقات وأصدقاء رائعين من أجل اولادنا ولبنان الذي نحب… اليوم نحن نكسر الصورة النمطية لزوجة الزعيم والنائب. وسأبقى صبحية من دون أي ألقاب".

للتوضيح عن مسمى #زوجة_النائب، أنا صحافية وسأبقى أمارس عملي الذي أعشقه. أما بالنسبة لفوز زوجي في هذا الانتخابات نحن شركاء في هذا النجاح وخضنا معركتنا باللحم الحي مع صديقات وأصدقاء رائعين من أجل اولادنا ولبنان الذي نحب… اليوم نحن نكسر الصورة النمطية لزوجة الزعيم والنائب والخ https://t.co/Ib8INnopiB — Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) May 18, 2022