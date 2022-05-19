ممثلة مشهورة تهاجم الجمهور بسبب سؤالها عن جراحة تجميل... ماذا قالت؟

هاجمت الفنانة سارة نخلة جمهورها خلال الحوار المفتوح الذي أجرته معهم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بسبب سؤال حول خضوعها لعمليات تجميل.



وأجابت سارة على السؤال بانفعال قائلة: "الفيلر والبوتوكس لا يُعدّان عمليات تجميل، وهناك الكثير من الفتيات يحلمن بالخضوع لهذه الجلسات".

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