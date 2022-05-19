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فنون ومشاهير

يحيى الفخراني يُثير الجدل بعد تصريحاته عن مايوه زوجته... كيف ردّت الاخيرة؟

Lebanon 24
19-05-2022 | 16:00
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أثارت تصريحات الفنان يحيى الفخراني في مجلس الشيوخ المصري بصفته عضواً به، خلال مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وقال الفخراني: "المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة".

وأضاف: "زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا".

وردت الكاتبة لميس جابر زوجة يحيى الفخراني على الجدل المثار على تصريحات زوجها قائلة: "الموضوع تافه وغير مهم ولا يستحق الحديث"، مشيرة إلى أن الأمر متعلق باحترام المكان فالتي ستذهب إلى مكان ما للاستمتاع بالبحر والشاطئ يجب أن تحترم قواعده، وتنفيذ اشتراطاته سواء كان مسموحاً فيه بارتداء البوركيني أم لا.

وأكدت لميس على تصريحات زوجها قائلة إنها ارتدته، ولم تتحمله لأنه كان ملتصقاً بجسدها، وكانت تريد النزول للمياه للعلاج من آلام في الظهر عن طريق السباحة.

أما عن رأيها في تصريحات زوجها يحيى الفخراني، فقالت إنها تحدثت معه وعبرت له عن رفضها لما أثير وأثاره في المجلس، مشيرة إلى أن ارتداء المحجبة للبوركيني يحرج التي ترتدي المايوه بجانبها ويعطي للأخيرة انطباعاً سلبياً أن ارتداءها المايوه خروج عن قواعد الأدب.

يذكر أن تصريحات الفخراني جاءت بعدما أعلنت لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري، متابعة ملف لباس البحر الشرعي المخصص للسيدات على مدار الصيف، والإبلاغ عن أي حالات لمنع السيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق والمنشآت الفندقية للجهات المعنية بوزارة السياحة.
المصدر: لها
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