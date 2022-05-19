بعدما طلبت الزواج منه مقابل توبتها.. أدهم نابلسي يرد على انجي خوري!

اثارت السورية انجي خوري الجدل مؤخرا بعدما طلبت الزواج من الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي مقابل توبتها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انجي خوري وهي تقول انها مستعدة للتوبة وارتداء الحجاب مقابل ان تتزوج من ادهم نابلسي.

وفي الساعات الماضية، انتشرت تصريحات منسوبة للفنان المعتزل، قيل إنه رد من خلالها على طلب انجي حيث رفض الزواج منها، فقال: "من يريد أن يتوب ويعود إلى طريق الصواب، لا يجب أن يشترط على الله"، كما تداول متابعون وصفحات فنية منشوراً نسب لأدهم يقول فيه: "وَهُوَ الَّذِي يَقبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ".

إلا أن عددا من رواد مواقع التواصل اكدوا ان التصريحات غير صحيحة، حيث أن ادهم نابلسي لم يدل بأي تصريح حتى الان ولم يرد على انجي خوري، وسط توقعات بعدم التعاطي مع الأمر على الاطلاق.