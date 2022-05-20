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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تتسوّق بالملابس الداخلية.. والجمهور متفاجئ! (صور)

Lebanon 24
20-05-2022 | 02:00
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أثارت النجمة العالمية الهوليوودية "جوليا فوكس" جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن التقطت صور عديدة لها وهي تتسوّق بملابسها الداخلية فقط في لقطات وصفت بالصادمة
 
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وظهرت الفنانة العالمية وهي تتسوّق في مدينة لوس انجلوس الأمريكية بإطلالة غريبة بينما كانت ترتدي ملابسها الداخلية باللون الأسود وارتدت فوقها معطف قصير باللون الازرق الفاتح، كما نسقّت حذاء طويل مع الملابس بنفس لون الجاكيت وارتدت نظارات شمس وتركت شعرها منسدلًا
 
كما تركت المعطف مفتوح مما أظهر ملابسها الداخلية بالكامل ونسّقت معه حقيبة من القماش، واستطاعت جوليا بهذه الاطلالة أن تتصدّر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأنها كانت تتصرّف بشكل طبيعي وبدت وكأن مظهرها مناسب للتسوّق ولا يوجد ما يثير الجدل به.
 
 
 
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