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فنون ومشاهير

بعد الحب والعشق بينهما... ما سبب تأجيل زفاف رحمة رياض وألكسندر علوم؟

Lebanon 24
20-05-2022 | 05:00
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فاجأت الفنانة العراقية رحمة رياض الجمهور ، بتأجيل حفل زفافها على مواطنها عارض الأزياء والممثل ألكسندر علوم، لعدة أسباب أهمها انشغال كل منهما بعمله مما أثر سلبا على حياتهما الخاصة وتسبب بتأجيل موعد الزواج.
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وأضافت ”رياض“ في تصريحات تلفزيونية أنه لا يوجد خلافات بينها وبين خطيبها ألكسندر علوم، مؤكدة أن انشغالهما بعدد من الأعمال هو ما دفعهما لتأجيل موعد حفل الزفاف.
وأشارت إلى إمكانية عدم دخولها إلى القفص الذهبي هذا العام بسبب التزام ألكسندر بعمل جديد.
 
وعلقت رحمة قائلة: ”والله السبب الشغل.. يعني أنا بالوقت الوحيد اللي قعدنا فيه أنا وياه بلا شغل.. كان في رمضان.. حالياً أليكس التزم بعقد وعنده مشروع تمثيلي إن شاء الله ملتزم فيه لمدة كثير طويلة.. فاحتمال يتأجل الزواج للسنة الجاية“.

وتفاعل العديد من المتابعين مع تصريحات رحمة رياض، ونصحها البعض بعدم انتظار انتهاء العمل لإقامة الزفاف، فيما تمنى آخرون لهما الحياة السعيدة ودوام النجاح.

(العراب)
 
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