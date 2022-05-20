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فنون ومشاهير

بإطلالة جريئة.. ممثلة لبنانية تُثير الجدل بطريقة أكلها للحم.. والجمهور: "لبس من غير هدوم" (صور)

Lebanon 24
20-05-2022 | 03:00
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نشرت الممثلة ستيفاني عطالله صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ستيفاني التي تتواجد حاليا في تركيا حيث تصور عملا جديدا، ظهرت في أحد المطاعم وهي تمسك بقطعة كبيرة من اللحم وتأكلها بطريقة عفوية.

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A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)


 
 

ولفتت ستيفاني الأنظار بإطلالتها حيث كانت ترتدي قميصا يظهر حمالة الصدر ما عرضها للانتقادات، وعلق أحد المتابعين قائلا: "لبس من غير هدوم".

 

الا ان عددا كبيرا من المتابعين أثنوا على طرافة وعفوية ستيفاني في الصور.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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