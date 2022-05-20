مقدم البرامج اللبناني الشهير يُثير ضجة.. ظهر في دبي بعشاء رومانسي مع 3 جميلات! (صور)

نشر الاعلامي وسام بريدي صوراً لعشاء رومانسي جمعه بثلاث جميلات.

وظهر وسام في الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة على انستغرام في أحد المطاعم في دبي برفقة زوجته عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي وابنتيهما بيلا وصوفيا، وعلّق عليها قائلا: "الوالد يتناول عشاء رومانسي مع فتياته الليلة"، وأشار الى انها المرة الاولى التي تخرج فيها ابنتيهما برفقتها في الليل.

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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)





وتفاعل كثير من المتابعين مع الصور، إذ اثنوا على جمال عائلة وسام متمنين لهم السعادة، فيما كان لافتا اجماع كثير منهم على الشبه الكبير بين بيلا ووالدتها ريم.