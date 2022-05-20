ريهانا وآيساب روكي يستقبلان مولودهما الأول

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استقبلت ريهانا، وآيساب روكي، طفلهما الأول، بحسب ما تداولته المواقع العالمية.وبحسب ما ورد، فقد رحبت ريهانا وروكي بصبي رضيع، من دون تأكيد أو نفي للأمر من الطرفين حتى الآن، ولم يعلنا كذلك عن اسم مولودهما.وأشار موقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير، أن المغنية البالغة من العمر 34 عاماً، قد أنجبت طفلها يوم 13 ايار الجاري.وكان أحدث ظهور للثنائي قبل استقبالهما مولودهما، يوم 9 مايو، عندما غادرت ريهانا جورجيو بالدي، في سانتا مونيكا مع روكي، بعد عشاء إيطالي رومانسي.وكانت ريهانا قد أعلنت عن خبر حملها في فبراير الماضي، من خلال صورة نشرتها مع روكي، واستعرضت من خلالها حملها.واستطاعت المغنية العالمية، ريهانا، أن تتصدر حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة حملها، وفي كل ظهور لها منذ ذلك الحين، كانت تلفت الأنظار بإطلالاتها.وتفيد التقارير بأن المغنية، المولودة في بربادوس، ارتبطت بمغني الراب العالمي روكي آيساب، رسمياً منذ يناير 2020، لكن علاقتهما بدأت منذ عام 2016.