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فنون ومشاهير

نيو لوك محمد رمضان بـ"نمبر وان"

Lebanon 24
20-05-2022 | 14:00
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بعد غياب سنوات عن السينما، يحضر محمد رمضان حالياً لفيلم العودة "نمبر وان" الذي يعيده إلى الجمهور في دور العرض السينمائية.

نجوم عالميون 
الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار أكشن وهو النوع الذي نجح فيه محمد رمضان أن يصل لقمة المنافسة في معظم أعماله الفنية، سيُصوَّر في العديد من الدول الأجنبية والولايات المتحدة الأميركية.
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والجهة المنتجة تتفاوض حالياً مع نجمين عالميين ليكونا ضمن أبطال العمل الذي رصدت له الجهة المنتجة ميزانية مفتوحة حتى انتهاء التصوير.
وجدير بالذكر أن رمضان سيجسّد شخصية لاعب رياضي لإحدى الرياضات القتالية ضمن أحداث العمل، ويعكف حالياً على اتباع نظام رياضي قاس من أجل الشخصية، بالإضافة إلى أنه سيظهر بلوك مختلف سيكون مفاجأة للجمهور. 

حفل الصيف
على صعيد آخر، يحيي محمد رمضان حفلاً غنائياً ضخماً في الأردن في 17 حزيران المقبل ليفتتح به موسم الصيف، بعد نجاح حفله الغنائي الأخير ضمن حفلات موسم جدة في عيد الفطر والتي رفعت شعار كامل العدد بعد ساعات من طرح التذاكر.
المصدر: نواعم
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