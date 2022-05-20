فقد الوعي ويعاني من التهاب رئوي حاد.. هذا ما كشفه نجل الفنان الشهير عن تطورات حالته الصحية

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لا تزال حالة الفنان المصري، عبد الرحمن أبو زهرة، مصدر قلق لجمهوره، بعد تدهور صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أشهر.وكشف نجل الفنان القدير، أحمد أبو زهرة، عن آخر المستجدات على صحة والده، مشيرا إلى أنه يعاني من التهاب رئوي حاد، وبعد ذلك تم نقله للعناية المركزة لمتابعة حالته الصحية، وأشار أيضا إلى أنه يفقد وعيه من حين لآخر ويجد الاطباء صعوبة في إجراء اي عملية له.الجدير بالذكر أن أبو زهرة نُقل إلى وحدة العناية المركزة حوالي 4 مرات في أقل من شهرين، نتيجة تعرضه لمضاعفات صحية متعددة.