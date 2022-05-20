Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع طويل مع مرض القلب

Lebanon 24
20-05-2022 | 06:40
A-
A+
Doc-P-954313-637886509760892002.jpg
Doc-P-954313-637886509760892002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الفنان الكبير سمير صبري داخل احد فنادق القاهرة وذلك بعد صراع طويل مع مرض القلب.

وكان الفنان المصري الراحل قد عانى لفترة طويلة من مشاكل صحية بالقلب استدعت دخوله المستشفى عدة مرات خلال الاشهر القليلة الماضية.
Advertisement

يذكر ان اخر عمل شارك فيه الفنان الراحل كان مسلسل "فلانتينو" مع عادل امام.

ومن أبرز ما قدم في التلفزيون: "ملكة في المنفى"، "حضرة المتهم أبي"، "نظرية الجوافة".

وأما في السينما، شارك في بطولة أفلام: "التوت والنبوت"، "جحيم تحت الماء"، "الجلسة سرية"، "علاقات مشبوهة".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:20 | 2022-05-20
08:50 | 2022-05-20
08:00 | 2022-05-20
05:00 | 2022-05-20
04:00 | 2022-05-20
03:00 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website