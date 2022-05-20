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فنون ومشاهير
وفاة الفنان سمير صبري بعد صراع طويل مع مرض القلب
Lebanon 24
20-05-2022
|
06:40
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توفي الفنان الكبير سمير صبري داخل احد فنادق القاهرة وذلك بعد صراع طويل مع مرض القلب.
وكان الفنان المصري الراحل قد عانى لفترة طويلة من مشاكل صحية بالقلب استدعت دخوله المستشفى عدة مرات خلال الاشهر القليلة الماضية.
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يذكر ان اخر عمل شارك فيه الفنان الراحل كان مسلسل "فلانتينو" مع عادل امام.
ومن أبرز ما قدم في التلفزيون: "ملكة في المنفى"، "حضرة المتهم أبي"، "نظرية الجوافة".
وأما في السينما، شارك في بطولة أفلام: "التوت والنبوت"، "جحيم تحت الماء"، "الجلسة سرية"، "علاقات مشبوهة".
المصدر: لها
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