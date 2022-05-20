بعدما فضحتها ممرضتها.. جوني ديب يرتدي خاتماً طبعت عليه هذه الكلمة في محاكمته امام طليقته

ما زالت محاكمة أمبر هيرد وجوني ديب المثيرة للجدل مستمرة، ولا تزال جلسات الاستماع، التي تعقدها إحدى محاكم ولاية فيرجينيا، للبت في قضية التشهير بينهما تحظى باهتمامٍ بالغٍ، وينتبه الجمهور فيها إلى أبسط التفاصيل.

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ومن بين تلك التفاصيل التي لفتت الانتباه، قيام الممثل البالغ من العمر 58 عامًا، بارتداء خاتمٍ فضّي سميك، وذلك في أحدث ظهور له بمعركته القانونية المستمرة.

ويبدو أن نجم "قراصنة الكاريبي" أراد إيصال رسالةٍ ما، من خلال ذلك الخاتم، حسب تحليلات المتابعين، إذ كُتبت عليه كلمة "Truth" (الحقيقة)، وقد نسق ذلك الخاتم مع بدلةٍ رمادية اللون.



ويقاضي ديب هيرد (36 عاماً)، بتهمة التشهير، بعد أن ألمحت الأخيرة إلى أن علاقتهما كانت سيئة، في مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست عام 2018. ويقاضي ديب هيرد (36 عاماً)، بتهمة التشهير، بعد أن ألمحت الأخيرة إلى أن علاقتهما كانت سيئة، في مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست عام 2018.

وكان أصدقاء الطرفين قد حضروا إلى المحكمة، خلال الأسابيع الماضية، من أجل الإدلاء بشهاداتهم حول مزاعم هيرد، وما إذا كانت قد تعرضت بالفعل للضرب والعنف.

أما بالنسبة لهيرد، فقال أحد الحسابات المعنية بتحليل لغة الجسد، إنّها ظهرت بصورة غير صادقة وخادعة، بسبب قلة التواصل البصري مع من حولها، كما أن هيرد كانت تستخدم بشكل متكرر لغة جسد دفاعية، مثل الطريقة العدوانية التي خدشت بها كتفها. بالإضافة إلى أنها كانت تتلعثم بالكلام، وهذا يعني أنّ الممثلة لديها إجابات محددة في رأسها للأسئلة، لكنّها في كثير من الأحيان تنسى ما كانت تحفظه.

وفي وقت سابق أوضحت الممرضة إيرين فالاتي أن هيرد لديها تاريخ من تعاطي المخدرات بما في ذلك إدمان الكوكايين والمشروبات الكحولية. كما ذكرت أن والديها أساءا إليها وأصبحا معتمدين على المخدرات، بحسب ما نقلت صحيفة "ديل ميل" البريطانية.