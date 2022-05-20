بعد شاكيرا وأغنية "غانغنم ستايل".. سعد لمجرد أول فنان عربي يصل للمليار وهكذا احتفل (صور)

حقق الفنان المغربي سعد لمجرد رقماً قياسياً مميزاً بتخطيه المليار مشاهدة لأغنيته "أنت معلم" على قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" حيث حققت الأغنية لغاية اليوم حوالي مليار ومئتين وسبع وثمانين ألف مشاهدة.

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واحتفل سعد لمجرد بهذا الرقم القياسي حيث نشر مجموعة من الصور تشكل صورة واحدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهر من خلالها وهو يضع العلم المغربي على كتفه ويقوم بإشارة الصمت فيما ظهرت بجنابه عبارة " أنت معلم.. بليون" في إشارة لتحقيق الأغنية مليار مشاهدة ".





وقال سعد في تعليقه على الصور: "رائع". وقال سعد في تعليقه على الصور: "رائع".

وصل سعد لمجرد إلى مليار مشاهدة على "يوتيوب" لأغنيته "أنت معلم" بعد مرو سبع سنوات على طرح الأغنية حيث كتب سعد على الصور التي نشرها على انستغرام التاريخ الذي طرحت فيه الأغنية وهو الثاني من مايو- أيار عام 2015. والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي.



فنانون عالميون سبقوه

ويعد سعد لمجرد أول فنان عربي يصل إلى هذا الرقم من المشاهدات لأغنية بينما كان قد حقق ذلك فنانون عالميون ومنهم شاكيرا باغنية "وكا وكا" في العام 2010 والمغني الكوري الجنوبي "بساي" بأغنيته "غانغنم ستايل" في العام 2012 والتي تربعت على عرش يوتيوب لسنوات.