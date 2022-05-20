هشام حداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. رقص ورومنسية وقبلات! (صور)

احتفل مقدم البرامج والممثل هشام حداد بعيد زوجته نتالي زرقا بحضور عدد من الأصدقاء والمشاهير من بينهم الإعلامي نيشان ومذيعة أخبار الـ mtv نبيلة عواد والفنان ناجي الاسطا والفنان كارلوس.

وانتشرت صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتفال الثنائي بهذه المناسبة.

Advertisement

ولفتت نتالي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود وبكتف واحد ومكشوف عند منطقة البطن.

كما لفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي يتميز بنجمة كبيرة باللون الفضي.

وعند قطع قالب الحلوى عانق هشام زوجته وقبلها برومنسية، كما أظهرت بعض الصور انهما حُملا على الأكف.