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فنون ومشاهير
وفاة فنان كبير عن 78 عاماً بعد صراعٍ مع المرض! (صورة)
Lebanon 24
20-05-2022
|
23:44
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توفي الفنان الجزائري، أحمد بن عيسى، في مدينة أورلانس الفرنسية، أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.
وقالت صحيفة النهار الجزائرية، إن الممثل والمخرج الجزائري أحمد بن عيسى، وهو من مواليد العام 1944، كان يعاني من المرض في الفترة الأخيرة، وذلك بحسب مقربين من الفنان نفسه.
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وبعثت وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي برسالة تعزية إلى عائلة الممثل الراحل أحمد بن عيسى.
وحسبما نشرته وزارة الثقافة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تلقت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي بكثير من الحزن والأسى. نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى عن عمر ناهز 78 سنة. إثر وعكة صحية".
ولد ابن عيسى في آذار 1944، وهو مخرج وممثل ممثل مسرحي جزائري معروف، أخرج عدة أعمال مسرحية مختلفة ومتنوعة، كما أن أحمد بن عيسى شارك في أعمال تلفزيونية وسينمائية عديدة، حيث ترك في رصيده الفني ما يزيد عن 120 فيلما وعشرات المسرحيات.
المصدر: روسيا اليوم
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