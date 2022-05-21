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فنون ومشاهير

تميّزت بشعرها الـ"كيرلي"... أمل طالب بـ"لوك" جديد شاهدوا كيف أصبحت! (صورة)

Lebanon 24
21-05-2022 | 05:00
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نشرت الممثلة الكوميديّة أمل طالب، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، رفعت فيها شعرها إلى الاعلى، فيما كانت تشرب القهوة مع إحدى صديقاتها.
 
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أمل طالب

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