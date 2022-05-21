تميّزت بشعرها الـ"كيرلي"... أمل طالب بـ"لوك" جديد شاهدوا كيف أصبحت! (صورة)

نشرت الممثلة الكوميديّة أمل طالب، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، رفعت فيها شعرها إلى الاعلى، فيما كانت تشرب القهوة مع إحدى صديقاتها.

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