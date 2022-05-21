رقصت بفستان مُثير قصير ومفتوح عند الصدر... شقيقة جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلاتها الجديدة! (صور)

خطفت جنيفير، شقيقة الاعلاميّة جيسيكا عازار الانظار بإطلالتها الجديدة. فاعتمدت قصة الشعر القصير. وظهرت وهي ترقص، بينما ارتدت فستاناً قصيرا، مفتوحاً عند الصدر.

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