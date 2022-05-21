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فنون ومشاهير
رقصت بفستان مُثير قصير ومفتوح عند الصدر... شقيقة جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلاتها الجديدة! (صور)
Lebanon 24
21-05-2022
|
00:52
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خطفت جنيفير، شقيقة الاعلاميّة جيسيكا عازار الانظار بإطلالتها الجديدة. فاعتمدت قصة الشعر القصير. وظهرت وهي ترقص، بينما ارتدت فستاناً قصيرا، مفتوحاً عند الصدر.
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جنيفير عازار
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