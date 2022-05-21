Advertisement

فنون ومشاهير

رقصت بفستان مُثير قصير ومفتوح عند الصدر... شقيقة جيسيكا عازار تخطف الانظار بإطلاتها الجديدة! (صور)

Lebanon 24
21-05-2022 | 00:52
A-
A+
Doc-P-954542-637887169886860456.jpg
Doc-P-954542-637887169886860456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خطفت جنيفير، شقيقة الاعلاميّة جيسيكا عازار الانظار بإطلالتها الجديدة. فاعتمدت قصة الشعر القصير. وظهرت وهي ترقص، بينما ارتدت فستاناً قصيرا، مفتوحاً عند الصدر.
 
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لا يزال شابا ووسيماً.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد والدها في أميركا هل تشبهه؟ (صور)
lebanon 24
21/05/2022 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما تزوجت من رجل الاعمال الشهير... أين أدلت جيسيكا عازار بصوتها؟ (صور)
lebanon 24
21/05/2022 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان مُثير بنقشة النمر.. شقيقة جيسيكا عازار تخطف الأنظار منها شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها (صور)
lebanon 24
21/05/2022 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
lebanon 24
21/05/2022 15:08:39 Lebanon 24 Lebanon 24

جنيفير عازار

جيسيكا عازار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-05-21
07:48 | 2022-05-21
06:15 | 2022-05-21
05:00 | 2022-05-21
04:50 | 2022-05-21
04:30 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website