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فنون ومشاهير

مرّة جديدة إبن راغب علامة يُثير الجدل بإطلالته... نشر صورة له من دون ملابس!

Lebanon 24
21-05-2022 | 04:30
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نشر لؤي، إبن الفنان راغب علامة، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيها من داخل أحد الفنادق في اليونان، من دون ثياب.
وهذه ليست المرّة الاولى التي يعمد فيها لؤي على نشر صوره الجريئة، ومشاركتها مع متابعيه.
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