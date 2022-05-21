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فنون ومشاهير
سيارة ومنزل ومبلغ مالي كبير ثمن انفصال الثنائي الشهير
Lebanon 24
21-05-2022
|
06:15
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ما زال اسم الثنائي التركي إبراهيم تشيكلول وميهري موتلو يتصدر عناوين الصحافة التركية حتى الآن، فمنذ أن أعلن الثنائي قرارهما بالانفصال بعد حياة زوجية استمرت ما يقرب من خمسة أعوام، وهما يتصدران وسائل الصحافة والإعلام في تركيا.
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اتفاق الانفصال
فقد ذكرت الصحف التركية والمواقع الإلكترونية أن الثنائي إبراهيم تشيكلول وميهري موتلو اتفقا على عدة شروط قبل انفصالها ما يُسمى ببروتوكول الطلاق، على أن تكون حضانة ابنهما الوحيد "علي" لميهري ويلتزم إبراهيم بدفع مبلغ 35 ألف ليرة شهرياً كإيجار للمنزل الذي تعيش فيه مع ابنهما وبعض النفقات الأخرى.
أما ميهري فهي الأخرى ستلتزم بتحويل نصف العقارات التي يشتركان في امتلاكها في منطقة بيكوز ريفا إلى إبراهيم، على أن يدفع لها 5 ملايين ليرة تركية مقابل هذا.
سيارة إبراهيم
أما السيارة التي كانت لدى إبراهيم تشيلكول وكان قد حصل عليها من قبل الشركة التي شاركها في إحدى الأعمال التجارية قبل فترة، فسيعطيها لميهري أيضاً لتسهل عليها تنقلاتها برفقة ابنهما علي الذي لم يتجاوز العامين.
والمعروف أن إبراهيم شارك أخيراً في بطولة مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" أمام ديميت أوزدمير، وحقق بشخصيته ضمن الأحداث نجاحاً واسعاً وقت عرض المسلسل.
المصدر: نواعم
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