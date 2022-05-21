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فنون ومشاهير

إصابة فنان شهير بوعكة صحية ونقله للعناية المركزة (صورة)

Lebanon 24
21-05-2022 | 14:00
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كشف الملحن حسن دنيا عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" عن تعرض الفنان ونقيب الموسيقيين السابق "مصطفى كامل" لأزمة صحية، تم نقله على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى.

ونشر دنيا، صورة لمصطفى كامل وهو داخل العناية المركزة بالمستشفى، وعلق على الصورة، قائلاً: "ادعوا لأخويا الشاعر مصطفى كامل بالشفاء العاجل وربنا يقومه بالسلامة اللهم أمين يارب العالمين".
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وأكد دنيا في تصريحات صحافية أنه لم يعلن التشخيص النهائي لحالته، مشيراً إلى أن مصطفى كامل شعر بالتعب ليلة الخميس، وتم نقله صباح الجمعة للمستشفى، وهو الآن بالعناية المركزة للاطمئنان على حالته الصحية بالكامل.

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، أغنية "عنوان الحياة"، والمعروفة بين الجمهور باسم "اتعلمت من الليالي" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.
المصدر: لها
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