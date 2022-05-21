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فنون ومشاهير

توبا بويوكستين أفضل نجمات تركيا

Lebanon 24
21-05-2022 | 16:00
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تنتظر التركية توبا بويوكستين عرض أحدث مشاريعها الدرامية "نفس أخرى" عبر شاشة المنصة العالمية نتفليكس خلال الفترة القادمة، بعد نجاحها في مشروعها الأول عبر شاشة المنصة بمسلسل "النهضة العثمانية" التي ظهرت فيه في دور أم السلطان محمد الفاتح كضيفة شرف ضمن أحداث المسلسل، كما أنها وفقاً لأحد المواقع التركية دخلت بأعمالها عبر شاشة المنصة ضمن أفضل 12 عملاً تركياً عبر نتفليكس، حيث يعرض لها أيضاُ مسلسل "العشق الأسود" الذي قدمته امام آنجين إكيوريك قبل سنوات.
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أفضل نجمة
فقد نشرت إحدى المجلات التركية التي تحمل عنوان Turkish weekly مقالات عن أفضل 20 نجمة في تركيا لتحتل توبا بويوكستين بطلة "سنوات الضياع" المركز الأول، حيث وصفوها بأنها الأكثر شهرة وجمالاً في تركيا في الوقت الحالي؛ فهي موهوبة وساحرة وأم لتوأم هما توبراك ومايا، وهو المقال الذي تناقلته المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنحو واسع قبل ساعات.

الحب انتهى 
وكانت توبا قد صرحت في آخر حواراتها الصحفية لإحدى المجلات الأميركية عند سؤالها عن الحب، قائلةً إنها لا تعرف الحب أين هو الآن، لتنفي أي شائعات عن ارتباطها الذي تصدّر بعض الوسائل الإعلامية التركية خلال الفترة الماضية.
المصدر: نواعم
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