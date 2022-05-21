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فنون ومشاهير

ممثل لبناني شهير يحتفل بعيد زواجه الأول.. ورسالة رومنسية من زوجته (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2022 | 23:00
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احتفل الممثل طوني عيسى وزوجته أمونة عيد، بعيد زواجهما الأول، حيث نشرت الأخيرة عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو من أجواء الاحتفال.

 

وظهر عيسى وزوجته في الفيديو وهما يرقصان بعفوية والسعادة تبدو واضحة عليهما، كما كان أمامهما قالب الاحتفال المزين بصورة من حفل زفافهما، وأرفقت الزوجة الفيديو بتعليق وجهت من خلاله رسالة مليئة بالحب.

 

وأعربت أمونة عيد عن سعادتها بوجود زوجها إلى جانبها، كما وصفته "بالنعمة والزوج والحبيب والصديق"، وعلقت: "بحبك أبو تاليا"، وشكرت الأصدقاء على حضور الحفلة.

 

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A post shared by Amuna Eid Issa ✨ (@amunaeid)


وكان عيسى قد تزوج من أمونة عيد مدنيا، خلال مراسم أقيمت في تركيا.

 

وجمعت طوني وأمونة علاقة حب استمرت لـ 8 سنوات حاول خلالها إبعاد هذه العلاقة عن أعين وسائل الإعلام.

 

ورزق الثنائي بابنتهما الأولى "تاليا" في 11 شباط الماضي.

 

المصدر: فوشيا
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