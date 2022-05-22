في جنازة سمير صبري.. مُشاجرة بين نجمتين! شاهدوا الفيديو

نشبت أزمة حادة خلال مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري إلى مثواه الأخير في الإسكندرية، وذلك بعد إقامة صلاة الجنازة عليه.

وتمثلت الأزمة في نشوب مشاجرة بين الفنانة غادة إبراهيم والإعلامية بوسي شلبي بعدما منعت الأخيرة الأولى من ركوب الحافلة المتجهة خلف النعش إلى الإسكندرية، لتتضامن الفنانة إلهام شاهين مع بوسي شلبي لمنع غادة من توديع الجثمان.

وانفعلت غادة إبراهيم، وقالت إنه تم منعها من ركوب "الباص" المخصص لنقل الفنانين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، إلى مدافن عائلة سمير صبري بالإسكندرية، مشيرة إلى أن المذيعة بوسي شلبي هي التي منعتها .

وأوضحت غادة، أن بوسي قامت بمنعها من ركوب باص الفنانين مع الفنانة إلهام شاهين، ولكنها لم تذكر اسم الأخيرة وعوضت عنه باسم "إلهام بنت عفاف"، لترد عليهما قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم أنا أصلا إسكندرانية ورايحة الجنازة لكن منعوني أركب معاهم". (لها)