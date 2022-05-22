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فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة من زين العمر لابنته "ريتا".. تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
22-05-2022 | 08:00
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نشر الفنان زين العمر، على حسابه عبر "تويتر"، صورة جمعته بابنته ريتا، وذلك بمناسبة عيد القديسة ريتا.

 

وأرفق زين العمر الصورة بالتعليق التالي: "اليوم عيد القديسة ريتا، ينعاد على كل من يحمل هذا الإسم وينعاد على إبنتي ريتا".

 

وأضاف: "يا بّيي صرلي كم شهر ما شفتك وأول عيد بكون بعيد عنك.. بحبك كتير يا نور عيوني انتي حياتي كلا .. إنتي الهوا يللي بتنفسه، كل شي عم بعمله كرمالك انتي وإخواتك.. إنتي دمّي يا بيي ".

 

وختم تغريدته بجملة باللغة الانكليزية، قال فيها: "فخور بك اميرتي".

المصدر: الجديد
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