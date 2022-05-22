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فنون ومشاهير

بعد انتشار خبر انفصالها عن النجم السعودي.. هكذا علقت الفنانة اللبنانية الشهيرة

Lebanon 24
22-05-2022 | 04:00
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علقت الفنانة ليلى اسكندر على خبر طلاقها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان من خلال منشور على حسابها الشخصي على "سناب شات".

 

وشاركت ليلى متابعيها بصورة كتبت فيها: "الخبر قديم .. احكوني بشي جديد بالله "

 

وكانت ليلى قد فاجأت المتابعين بإعلان انفصالها عن زوجها سابقًا وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرد ليلى على احدى المتابعات التي سألتها عن زوجها، إذ قالت: "سنغل يا قلبي، مو متزوجة والحمد لله، أنت وين زوجك".

 

يُشار الى انها ليست المرة الاول التي يتصدر فيها خبر انفصال الثنائي، إذ دائماً ما يتم الحديث عن هذا الموضوع.

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المصدر: الجديد
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