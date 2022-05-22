بعد انتشار خبر انفصالها عن النجم السعودي.. هكذا علقت الفنانة اللبنانية الشهيرة

علقت الفنانة ليلى اسكندر على خبر طلاقها من الممثل السعودي يعقوب الفرحان من خلال منشور على حسابها الشخصي على "سناب شات".

وشاركت ليلى متابعيها بصورة كتبت فيها: "الخبر قديم .. احكوني بشي جديد بالله "

وكانت ليلى قد فاجأت المتابعين بإعلان انفصالها عن زوجها سابقًا وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لرد ليلى على احدى المتابعات التي سألتها عن زوجها، إذ قالت: "سنغل يا قلبي، مو متزوجة والحمد لله، أنت وين زوجك".

يُشار الى انها ليست المرة الاول التي يتصدر فيها خبر انفصال الثنائي، إذ دائماً ما يتم الحديث عن هذا الموضوع.