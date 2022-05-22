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فنون ومشاهير

"لا عزاء للحاقدين".. منة عرفة ومحمود المهدي يعودان لبعضهما بعد الطلاق الثاني

Lebanon 24
22-05-2022 | 11:00
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أعلن الفنان محمود المهدي إقامة حفل زفافه على الفنانة منة عرفة في جو عائلي أسري، بعد الجدل الكبير الذي أثير إذ تم الإعلان قبل شهرين عن طلاقهما للمرة الثانية.
ونشر محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، صورة جديدة تجمعهما، عبر خاصية الستوري على تطبيق "إنستغرام".
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وعلق محمود المهدى على الصورة قائلا: "‏لا توجد ظروف تجعل الشخص يخلف في وعده أو لا يحارب من أجلها إلا في حالة واحدة فقط، إن كان الوعد من البداية كذبة".
وكتب المهدي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمدلله أنا ومنة رجعنا.. ولا عزاء للحاقدين"، دون أن يكشف أية تفاصيل أخرى حول كيفية وقوع الأمر، رغم أنه الانفصال الثاني بينهما في مدة قصيرة للغاية.
وظهرت منة عرفة منذ أيام قليلة، في لقاء تلفزيوني، لتفجر مفاجأة بأن طلاقها الثاني من المهدي لم يقع بشكل رسمي، مشيرة إلى أن ما جرى بينهما هو انفصال مستمر منذ شهر ونصف الشهر، وأن هناك ترتيبات يضعها الشخص ربما تتغير إلى أمر مغاير تماما.
المصدر: روسيا اليوم
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