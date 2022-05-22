القبض على ممثل شهير بعد اصطدامه بسيارة وإصابة أربعة أشخاص

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ألقت قوات الأمن القبض على الفنان مصطفى هريدي بعد اصطدامه بسيارة وتسببه في إصابة أربعة أشخاص وذلك بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.تم تحرير محضر بالواقعة وتحويل هريدي للنيابة للتحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، حيث كشفت التحقيقات أن الفنان، فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة، بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من تهدئة سرعته اصطدم بسيارة أمامه.كما أضافت التحقيقات أن الحادث أسفر عن تهشم السيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة، وأمرت النيابة بعرض السيارتين في الحادث على مهندس فني لفحصهما وكتابة تقرير وافٍ عنهما، وتم حجز مصطفى هريدي في سراي النيابة لخضوعه لتحليل المخدرات وورود نتيجة التحليل للنيابة لمعرفة ما إذا كان تحت تأثير مخدر من عدمه.كانت مباحث الجيزة قد تلقت بلاغاً بإصابة أربعة أشخاص في حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبإجراء التحريات، تبين أن قائد السيارة المتسببة في الواقعة الممثل مصطفى هريدي.