هبة طوجي في إطلالة شقراء غير اعتيادية.. شاهدوا كيف بدت

نشرت المغنية هبة طوجي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" فيديو يظهر التغير الذي خضعت له. وقامت طوجي بتغيير لون شعرها من الأسود إلى الأشقر من توقيع طوني المندلق.

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