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فنون ومشاهير

هبة طوجي في إطلالة شقراء غير اعتيادية.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:40
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نشرت المغنية هبة طوجي عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" فيديو يظهر التغير الذي خضعت له. وقامت طوجي بتغيير لون شعرها من الأسود إلى الأشقر من توقيع طوني المندلق. 
 
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