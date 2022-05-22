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فنون ومشاهير

لا يزال "شابا"... نادين الراسي تنشر صورة برفقة والدها تعرفوا إليه

Lebanon 24
22-05-2022 | 09:50
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نشرت الممثلة نادين الراسي صوراً لها برفقة عائلتها الصغيرة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وأطلت نادين برفقة كل من والدتها وأختها ووالدها. وعلقت على الصورة التي جمعتها بوالدها بالقول: "أجمل شب". 
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نادين الراسي

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