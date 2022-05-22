لا يزال "شابا"... نادين الراسي تنشر صورة برفقة والدها تعرفوا إليه

نشرت الممثلة نادين الراسي صوراً لها برفقة عائلتها الصغيرة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام". وأطلت نادين برفقة كل من والدتها وأختها ووالدها. وعلقت على الصورة التي جمعتها بوالدها بالقول: "أجمل شب".

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