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فنون ومشاهير
نادين نجيم بإطلالة ملكية بيضاء في احتفالية "المناولة الأولى" لابنتها هيفين
Lebanon 24
22-05-2022
|
10:45
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة نادين نسيب نجيم مجموعة صور عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" احتفالاً بـ"المناولة الأولى" لابنتها هيفين.
وظهرت نادين بأبهى حلة بفستان أبيض ضيق وإلى جانبها هيفين.
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