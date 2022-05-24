بسبب فيلمه العالمي... نيقولا معوض يتعلّم هذه المهارة!

شارك النجم نيقولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم .

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وأعرب نيقولا معوض عن سعادته بمشاركته في مهرجان " كان" السينمائي بهذا الفيلم، وعلق قائلاً "كتير سعيد أن فيلم Three Thousand Years of Longing للمخرج العالمي جورج ميلِر رح يتم عرضه بمهرجان كان السينمائي و كتير فخور انّي واحد من ممثلي الفيلم من بطولة ادريس إلبا و تيلدا سوينتن.

وأضاف نيقولا خلال لقائه بكاميرا برنامج " trending"، أن مشاركته بالفيلم كانت غريبة وجاءت بالصدفة، حيث تم مشاهدات الـ "شو ريل" الذي قام بنشره على

موقع " IMDb" من قبل صناع الفيلم، وعقب ذلك تواصلوا معه من أجل مشاركته في الفيلم.

واستطرد قائلاً، عقب ذلك أرسلوا له إيميل لعمل " أوديشن" ، وعقب مرور أسبوع أرسلوا له مرة أخرى لكي يستفسروا عن قدرته على العزف، لافتاً وقتها أنه لم يكن يجيد العزف على أي آلة موسيقية وأخبرهم بذلك، ثم قرر تعلم العزف على "الجيتار" ليقرر بعد ذلك إرسال فيديو لهم وهو يقوم بالعزف على الجيتار.

وأضاف، أن الفيلم تم تصويره قبل جائحة كورونا، وبعد حدوثها لم يكن يعرف مصيره هل سيتم عرضه أم لا، ولكنه كان يتواصل مع صناعه هاتفياً وعن طر

يق الإيميل.