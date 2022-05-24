هل تذكرون الوسيم التركي جان يامان؟ هكذا أصبح! (صورة)

لاحظ المتابعون اختفاء النجم التركي "جان يامان" عن الساحة الفنية التركية منذ مسلسله الأخير "السيد الخطأ" والذي حظي بردود فعل متضاربة ما بين الاشادة والانتقاد، حيث انتقل بعد هذا العمل إلى ايطاليا للمشاركة في بطولة فيلم ايطالي.

Advertisement

ويبدو واضحاً أن غياب جان يامان عن جمهوره كان في صالح أعمال فنية جديدة وعودة جديدة له بالإضافة إلى إطلالة مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور.



ونشر جان يامان في الساعات الماضية عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورة شخصية له بدا فيها بشكل ومظهر مختلفين، وبإطلالة جديدة اشعلت التعليقات بين جمهوره.

وبدا جان يامان وقد خسر الكثير من وزنه بشكل كبير مما أدى الى ظهوره بشكل مختلف نوعًا ما كما أنه اعتمد تسريحة شعر جديدة وهي الشعر الطويل قليلاً والمسرّح للخلف ليبدو في ستايل جديد، اشاد به عدد كبير من جمهوره حيث قال الكثير منهم ان اللوك الجديد يناسبه